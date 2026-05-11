Казахстан выразил готовность содействовать решению иранской ядерной проблематики

Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики содействовать решению иранской ядерной проблематики. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе встречи с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейру Токаев выразил готовность Казахстана в порядке доброй воли содействовать решению иранской ядерной проблематики в случае достижения соответствующих международных договоренностей и перевода данного вопроса в практическую плоскость.

По данным портала Axios, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако глава Белого дома отказался. Утверждается, что Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечалось, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

Ранее глава Пентагона рассказал о планах Ирана по созданию ядерного оружия.

 
