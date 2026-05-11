Зеленский раскрыл детали поездки Умерова в США

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во время визита в США провел встречи со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которых стороны обсудили форматы встреч на уровне лидеров для завершения конфликта. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул важность того, что США «остаются в дипломатии» и выступили в качестве посредника при обмене пленными между Москвой и Киевом. Сейчас продолжаются контакты для согласования «конфигурации обмена», уточнил политик.

«Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны», — написал Зеленский.

7 мая Рустем Умеров прилетел в Майами, чтобы провести серию встреч c представителями США. По данным агентства, Умерову поручили обсудить возможный обмен военнопленными и активизировать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта.

4 мая Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией. 1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса по мирным переговорам.

