Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Зеленский раскрыл детали поездки Умерова в США

Зеленский: Умеров обсудил в США формат встречи лидеров для завершения конфликта
Reuters

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров во время визита в США провел встречи со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которых стороны обсудили форматы встреч на уровне лидеров для завершения конфликта. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул важность того, что США «остаются в дипломатии» и выступили в качестве посредника при обмене пленными между Москвой и Киевом. Сейчас продолжаются контакты для согласования «конфигурации обмена», уточнил политик.

«Были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны», — написал Зеленский.

7 мая Рустем Умеров прилетел в Майами, чтобы провести серию встреч c представителями США. По данным агентства, Умерову поручили обсудить возможный обмен военнопленными и активизировать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта.

4 мая Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией. 1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса по мирным переговорам.

Ранее в МИД Украины отреагировали на идею Путина назначить Шрёдера переговорщиком от ЕС.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!