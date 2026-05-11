ЕС согласился вернуться к партнерству с Сирией после 15-летней паузы

Евросоюз разблокировал Соглашение о партнерстве с Сирией, остававшееся замороженным с 2011 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный пресс-релиз Совета ЕС.

В нем говорится, что решение было принято на фоне подготовки Брюсселем новых программ помощи Дамаску на общую сумму почти 300 млн.

Действие партнерского соглашения приостанавливалось в рамках санкций против режима Башара Асада из-за предъявленных ему обвинений в нарушении прав человека и требований передать власть «новой демократической администрации».

По словам еврокомиссара по делам Средиземноморья Дубравки Шуицы, ЕС готовит программу укрепления госинститутов Сирии на €15 млн и новый пакет помощи на 2026–2027 годы на €280 млн.

При этом Шуица уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, насколько в нынешней Сирии соблюдаются права человека. Она заявила, что одни части страны можно считать безопасными, а другие — пока нет.

В прошлом году после военного переворота в Сирии Евросоюз решил снять с нее все санкции: глава евродипломатии Кая Каллас поясняла, что это необходимо для оказания помощи сирийскому народу в восстановлении страны.

