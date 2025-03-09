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ЕС обвинил «проасадовские элементы» в нападениях на силы безопасности правительства Сирии

ЕС осудил нападения на силы безопасности правительства Сирии
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Европейский союз выступил с осуждением вооруженных нападений на силы безопасности переходного сирийского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Брюссель приписал произошедшие в прибрежных районах Сирии атаки «проасадовскими элементами» и решительно осудил их.

Евросоюз также осудил преследование в Сирии гражданских лиц, заявив, что они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

Брюссель также обратился с призывом к внешним силам соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

8 марта американский журналист Такер Карлсон заявил, что сирийские христиане оказались в опасности после свержения президента Сирии Башара Асада.

Заявление Карлсона последовало на фоне сообщений правоохранителей о массовых военных преступлениях в отношении мирного алавитского населения со стороны представителей силовых структур нового сирийского режима.

Ранее в МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Сирии.

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