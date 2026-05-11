Обвиняемый в покушении на Трампа не признал вину

NN: обвиняемый в покушении на Трампа Аллен не признал вину по всем пунктам
Обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа Коул Аллен официально заявил в суде о своей невиновности по всем пунктам предъявленного ему обвинения. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

«Коул Аллен... не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений», — говорится в сообщении.

До этого Трамп заявил, что лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис своими высказываниями подталкивает к насилию, намекнув, что его риторика спровоцировала покушение на него.

Нападение произошло 25 апреля в Вашингтоне на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Трамп. Вооруженный мужчина, позднее идентифицированный как 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса (штат Калифорния) попытался попасть внутрь и начал стрелять. В итоге был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, а сам президент не пострадал.

Ранее сообщалось, что американцы усомнились в подлинности покушений на Трампа.

 
