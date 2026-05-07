Трамп обвинил политика от демократов в подстрекательстве к покушению

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис своими высказываниями подталкивает к насилию, намекнув, что его риторика спровоцировала покушение на него. Комментарий президент разместил в соцсети Truth Social.

«Этого сумасшедшего, Хакима «низкий IQ» Джеффриса, следует обвинить в подстрекательстве к насилию!» — отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп обвинил радикально настроенных представителей левого лагеря в намерениях уничтожить Соединенные Штаты, подчеркнув, что выступления Джеффриса могли сыграть роль в нападении.

В своей публикации президент приложил фото Джеффриса и учителя Коула Томаса Аллена, который открыл стрельбу на мероприятии в Белом доме.

Нападение произошло 25 апреля в Вашингтоне на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Трамп. Вооруженный мужчина попытался попасть внутрь и начал стрелять. В итоге был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, а сам президент не пострадал.

Ранее Трамп назвал Джеффриса бандитом и угрозой для США.