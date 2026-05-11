Министр обороны Украины заявил о наличии аналогов Taurus у ВСУ

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина открыта к получению немецких дальнобойных ракет Taurus, однако у нее есть собственные аналоги такого оружия. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Если говорить о Taurus, то, конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на дистанции аналогичной и больше. Но таких средств поражения никогда не бывает мало», – сказал Федоров.

Министр подчеркнул, что Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения.

«Но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении. Мы все видели удары по РФ на 1500 км. И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо», – сказал Федоров.

В конце марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Украина более не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus, поскольку у нее появилась своя альтернатива. Политик отметил, что ранее он выступал за передачу Киеву таких ракет в связи с тем, что в запасах бундесвера их было достаточно. Однако теперь, когда Украина вооружена «лучше, чем когда-либо прежде», необходимость в таких поставках пропала, считает Мерц.

24 февраля глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не пересматривал позицию и все еще не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, эти ракеты не способны повлиять на исход конфликта и не поспособствуют его завершению. В то же время передача Taurus ВСУ может спровоцировать эскалацию, заметил глава МО ФРГ.

