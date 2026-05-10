В Германии высказались о передаче ракет Taurus Украине

Дальнобойные немецкие ракеты Taurus имели бы реальный эффект для Украины, однако решение об их поставке является политической ответственностью для правительства Германии. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Вольф-Юрген Шталь в беседе с «Укринформом».

«С военной точки зрения могу сказать, что такие системы имели бы эффект. Однако есть ли готовность нести политическую ответственность за этот военный эффект - это решение, которое должны принимать исключительно политики», — сказал Шталь.

В связи с этим он отказался «спекулировать» вокруг мотивов того, почему Берлин отказывается передавать соответствующее вооружение Киеву.

В конце марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Украина более не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus, поскольку у нее появилась своя альтернатива. Политик отметил, что ранее он выступал за передачу Киеву таких ракет в связи с тем, что в запасах бундесвера их было достаточно. Однако теперь, когда Украина вооружена «лучше, чем когда-либо прежде», необходимость в таких поставках пропала, считает Мерц.

24 февраля глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не пересматривал позицию и все еще не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, эти ракеты не способны повлиять на исход конфликта и не поспособствуют его завершению. В то же время передача Taurus ВСУ может спровоцировать эскалацию, заметил глава МО ФРГ.

