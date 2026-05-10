В Германии высказались о передаче ракет Taurus Украине

Немецкий генерал Шталь: поставки Taurus имели бы эффект для Украины
Дальнобойные немецкие ракеты Taurus имели бы реальный эффект для Украины, однако решение об их поставке является политической ответственностью для правительства Германии. Об этом заявил генерал-майор бундесвера Вольф-Юрген Шталь в беседе с «Укринформом».

«С военной точки зрения могу сказать, что такие системы имели бы эффект. Однако есть ли готовность нести политическую ответственность за этот военный эффект - это решение, которое должны принимать исключительно политики», — сказал Шталь.

В связи с этим он отказался «спекулировать» вокруг мотивов того, почему Берлин отказывается передавать соответствующее вооружение Киеву.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В конце марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Украина более не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus, поскольку у нее появилась своя альтернатива. Политик отметил, что ранее он выступал за передачу Киеву таких ракет в связи с тем, что в запасах бундесвера их было достаточно. Однако теперь, когда Украина вооружена «лучше, чем когда-либо прежде», необходимость в таких поставках пропала, считает Мерц.

24 февраля глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не пересматривал позицию и все еще не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, эти ракеты не способны повлиять на исход конфликта и не поспособствуют его завершению. В то же время передача Taurus ВСУ может спровоцировать эскалацию, заметил глава МО ФРГ.

Ранее Мерца назвали «новым Шольцем» в одном вопросе относительно Украины.

 
