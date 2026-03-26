Мерц объяснил, почему Украине не нужны Taurus от Германии

Мерц: Украине не нужны Taurus от Германии, поскольку у нее уже есть альтернатива

Украина более не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus, поскольку у нее появилась своя альтернатива. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в бундестаге, передает РИА Новости.

«У Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама, в том числе с нашей помощью, и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить», — сказал он.

Политик отметил, что ранее он выступал за передачу Киеву таких ракет в связи с тем, что в запасах бундесвера их было достаточно. Однако теперь, когда Украина вооружена «лучше, чем когда-либо прежде», необходимость в таких поставках пропала, считает Мерц.

При этом канцлер Германии отметил, что Украина столкнулась с проблемами с финансированием, поэтому дополнительное оружие в настоящий момент «не решает проблему».

24 февраля глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не пересматривал позицию и все еще не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, эти ракеты не способны повлиять на исход конфликта и не поспособствуют его завершению. В то же время передача Taurus ВСУ может спровоцировать эскалацию, заметил глава МО ФРГ.

