Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил, что западные СМИ игнорируют информацию о предполагаемых теневых сделках Австрии с Украиной, связанных с перевозкой крупных сумм наличных денег и золота.

Так он прокомментировал публикацию австрийской газеты Kronen Zeitung, в которой говорилось о «головокружительном» объеме теневого золота и наличных средств на сумму около €20 млрд или $20 млрд, якобы доставленных на Украину в фургонах.

По мнению главы РФПИ, кто-то намеренно предпочитает обходить банковские переводы и финансовые проверки. Дмитриев также с иронией задался вопросом, сколько золотых унитазов можно приобрести на такие суммы.

Он в то же время написал, что западные СМИ не хотят признавать задокументированные факты коррупции на Украине.

Кроме того, Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет цунами энергокризиса. По его словам, это вызовет колоссальные потери. Поэтому, уверен спецпредставитель президента, Европе нужно скорректировать неправильный подход и меры, «чтобы выжить».

Ранее профессор пришел к неутешительными выводам об экономическом положении Европы.