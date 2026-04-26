В РФПИ предрекли цунами энергокризиса в ЕС и Британии

Roman Naumov/Global Look Press

Евросоюз и Британии в мае накроет цунами энергокризиса. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

»ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и (им.— прим. ред.) нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить», — написал он в соцсети X.

По словам Дмитриева, вместо поисков «внешнего врага для оправдания внутренних неудач», «необходима деэскалация».

Таким образом глава РФПИ отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что лидеры России, США и Китая являются частью «глобального сдвига», якобы работающего против Европы.

До этого газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Американский лидер подчеркнул, что участие российского лидера могло бы быть «очень полезным».

Ранее в МИД РФ заявили о катастрофическом энергоколлапсе в Европе из-за отказа от российских поставок в условиях войны с Ираном.

 
