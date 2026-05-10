Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X, что западные СМИ не хотят признавать задокументированные факты коррупции на Украине.

«Западные СМИ очень медленно и неохотно открывают глаза на задокументированные случаи коррупции на Украине», — сказано в сообщении Дмитриева.

Так он прокомментировал публикацию французского журнала Express о материалах в украинской прессе, свидетельствующих о коррупции среди людей, близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В феврале Служба безопасности Украины задержала командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко по делу о взятке в $320 тыс.

В декабре издание The Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». В публикации отмечается, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Например, Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Издание подчеркивает, что зависимость Зеленского от соратников времен его комедийной карьеры стала оборачиваться против президента Украины — в частности, из-за ряда коррупционных скандалов, в которых участвовали представители его окружения.

Ранее бывшего главу СБУ заподозрили в работе на Россию.