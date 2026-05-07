Страны Европы оказались в тяжелом экономическом положении из-за конфликта на Украине, где они помогают Киеву. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По оценке эксперта, в наиболее тяжелой ситуации оказалась экономика Британии. Другие страны Европы попали «в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине». Этот конфликт нанес серьезный ущерб Европе, указал профессор.

Миршаймер также отметил, что война в Иране лишь усугубила ситуацию и может нанести больший ущерб. Усложняет положение Европы и конфликт с США, констатировал он.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил борьбу Европейского союза с энергетическим кризисом с каратистом, который отправил самого себя в нокаут.

Дмитриев также заявил, что Евросоюз и Великобританию в мае накроет цунами энергокризиса. По его словам, это вызовет колоссальные потери. Поэтому, уверен спецпредставитель президента, Европе нужно скорректировать неправильный подход и меры, «чтобы выжить».

Ранее Стубб раскрыл, для чего Европе нужна Украина.