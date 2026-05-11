Пашинян отказался от поездки на саммит ЕАЭС в Астане

Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС (Евразийский экономический союз), который пройдет в Астане 28—29 мая. Об этом пишет РИА Новости.

«Армению представит вице-премьер Мгер Григорян», — сказал Пашинян во время беседы с журналистами.

Премьер Армении отметил, что сообщил о своем решении президенту России Владимиру Путину во время встречи в Москве 1 апреля. Также он проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По словам Пашиняна, он не сможет присутствовать на саммите из-за предвыборной кампании.

Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что республика в надлежащее время сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС. Он отметил, что на данный момент Армения является членом ЕАЭС, и пока «никто не говорил, что выходим». Однако не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, добавил министр.

До этого Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне поддержат эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода».

Ранее в Кремле уличили Армению в желании «усидеть на двух стульях».