В Словакии считают, что кредит Киеву в €90 млрд окажется даром

Кредит Евросоюза для Киева на сумму €90 млрд фактически станет безвозвратной помощью, так как Украина не сможет вернуть эти средства. Таким мнением поделился в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Я считаю, что эти €90 млрд — это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить», — отметил политик.

22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из общей суммы €60 млрд предназначены для закупки вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей Украины. При этом, как ожидается, обслуживать долг придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.

Зеленский отметил, что выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия и Нидерланды, а также Норвегия.

