В ЕС назвали срок предоставления многомиллиардного кредита Украине

Кос: ЕК намерена на следующей неделе выдать Украине первый транш из €90 млрд

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает на следующей неделе выдать Украине первый транш из программы военного финансирования на €90 млрд на 2026–2027 годы. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос по прибытии на встречу глав МИД стран-членов Европейского союза, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем направить первый транш уже на следующей неделе», — сказала дипломат.

22 апреля Евросоюз утвердил для Украины кредитный пакет на €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из общей суммы €60 млрд предназначены для закупки вооружений, а оставшиеся €30 млрд — для финансирования бюджетных потребностей Украины. При этом, как ожидается, обслуживать долг придется самим государствам ЕС, поскольку Киев не в состоянии выполнять долговые обязательства.

Зеленский отметил, что выделить средства на эти цели согласились Литва, Эстония, Бельгия и Нидерланды, а также Норвегия.

Ранее в Словакии заявили, что кредит Евросоюза Киеву на €90 млрд станет даром.