Польша заставит своих будущих граждан подписывать декларацию о лояльности

МВД Польши анонсировало ужесточение условий выдачи гражданства
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

МВД Польши работает над законопроектом об ужесточении условий получения гражданства, включающим тест на знание истории и ценностей страны, подписание «декларации о лояльности», наличие польского налогового резидентства, увеличение срока проживания до 8 лет и ужесточение требований к знанию языка. Об этом ведомство сообщило в соцсети X

Как уточнили в министерстве, изменения затронут процедуру предоставления гражданства. Претендентам придется не только дольше жить в республике, но и подтверждать свою лояльность государству документально. При этом МВД не уточнило даты внесения законопроекта в парламент.

Президент Польши Кароль Навроцкий осенью предложил увеличить ценз оседлости для получения гражданства с нынешних трех до 10 лет, а также отказывать в выдаче польских паспортов сторонникам бандеровской идеологии. Оба инициированных им законопроекта пока находятся на стадии обсуждения в парламенте страны (Сейме).

Кроме того, в Польше объявили о невозможности дальнейшего приема украинских беженцев. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач пояснял, что стране сначала надо запустить процесс инкультурации уже размещенных украинцев.

Ранее польских иммигрантов призвали вернуться в «процветающую» Польшу.

 
