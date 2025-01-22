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Польских иммигрантов призвали вернуться в «процветающую» Польшу

МИД Польши призвал уехавших граждан вернуться и пообещал помочь с репатриацией
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Global Look Press

МИД Польши обратилось к живущим за границей гражданам с предложением вернуться на родину, которая за 20 лет членства в ЕС стала «процветающей и современной». Заявление опубликовано на официальном сайте польского правительства.

«Польская экономика постоянно ищет специалистов в самых разных областях. Мы надеемся, что перспектива проживания в безопасной и динамично развивающейся стране также побудит польских экспатов вернуться в Польшу», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что своим гражданам Польша предлагает безопасность, карьерный рост и высокий уровень жизни.

В МИД добавили, что, если иммигрант не отказался от польского гражданства, он имеет право на новый польский паспорт и свободное проживание в стране. Кроме того, решившим вернуться из-за рубежа обещают помочь с репатриацией.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск попросил главу МИД Радослава Сикорского рекомендовать польским консульствам в Соединенных Штатах подготовиться к возможным депортациям поляков из США на фоне заявлений президента Дональда Трампа, который собирается начать массовую депортацию нелегальных мигрантов. Как отмечает mk.ru, сейчас в США живут около 10 млн американцев польского происхождения.

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