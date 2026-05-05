Пашинян уклонился от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС

Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС после переизбрания

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для вступления в Евросоюз (ЕС) в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга в Ереване с участием главы Евросовета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен политика спросили, подаст ли Армения заявку на вступление в ЕС в случае его переизбрания на парламентских выборах. В ответ Пашинян подчеркнул важность транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного движения грузов и торговли, а также упомянул проект «маршрут Трампа», который должен соединить Баку с Нахичеванской автономией.

Пашинян сказал, что в контексте отношений Армении с ЕС есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, и выразил уверенность, что они осуществят очень серьезные стратегические проекты.

«Сегодня мы обсудили концепции проектов и констатировали, что есть общее понимание, как двигаться по этому пути», — сказал армянский премьер.

4–5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. Главная тема — углубление связей Армении с Евросоюзом. Отдельная сессия посвящена Украине, где планируют обсудить дальнейшую стратегию конфликта с Россией. В саммите участвуют представители около 50 стран.

В ходе мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России.

Ранее Макрон на ужине в Ереване спел песню под аккомпанемент Пашиняна.