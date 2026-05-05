Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Пашинян уклонился от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС

Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС после переизбрания
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для вступления в Евросоюз (ЕС) в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга в Ереване с участием главы Евросовета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен политика спросили, подаст ли Армения заявку на вступление в ЕС в случае его переизбрания на парламентских выборах. В ответ Пашинян подчеркнул важность транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного движения грузов и торговли, а также упомянул проект «маршрут Трампа», который должен соединить Баку с Нахичеванской автономией.

Пашинян сказал, что в контексте отношений Армении с ЕС есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, и выразил уверенность, что они осуществят очень серьезные стратегические проекты.

«Сегодня мы обсудили концепции проектов и констатировали, что есть общее понимание, как двигаться по этому пути», — сказал армянский премьер.

4–5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. Главная тема — углубление связей Армении с Евросоюзом. Отдельная сессия посвящена Украине, где планируют обсудить дальнейшую стратегию конфликта с Россией. В саммите участвуют представители около 50 стран.

В ходе мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон похвалил Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России.

Ранее Макрон на ужине в Ереване спел песню под аккомпанемент Пашиняна.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!