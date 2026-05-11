Политолог оценил шанс назначения президента Германии переговорщиком по Украине

Кандидатура президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера как переговорщика от Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине вряд ли устроит Россию. Об этом заявил политолог Александр Рар в беседе с News.ru.

По его словам, Штайнмайер является «официальным политиком» и не может претендовать на роль посредника. Кроме того, Россия не станет соглашаться на эту кандидатуру, так как президент ФРГ выступал одним из гарантов соглашения об урегулировании кризиса вокруг Майдана, которое так и не было выполнено.

Если анализировать реакцию официального Берлина на идею президента России Владимира Путина о назначении на должность переговорщика Герхарда Шрёдера, станет понятно, что Берлин «стоит не на стороне России», отметил Рар.

ФРГ отказалась от традиционной роли моста между Россией и Западом, заняв более жесткую позицию наряду с Польшей и Прибалтикой, констатировал аналитик.

До этого сообщалось, что в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика в потенциальном диалоге Европы с Россией.

При этом источники в правительстве Германии отвергли кандидатуру Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика по урегулированию конфликта на Украине. По словам собеседников, такой вариант переговоров не внушает доверия, поскольку Россия не изменила своих условий по урегулированию конфликта. Продление режима прекращения огня стало бы первой проверкой доверия, добавили источники.

Ранее Каллас оценила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика по Украине.

 
