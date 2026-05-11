Новые власти Венгрии разрушили надежды Зеленского на помощь

Новое правительство Венгрии не намерено направлять на Украину оружие и своих военных, а также не будет участвовать в предоставлении кредита в размере €90 млрд. Об этом заявила кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан, передает ТАСС.

«Венгрия не будет направлять оружие или солдат на Украину», — сказала Орбан на слушаниях в парламентском комитете по делам ЕС.

Таким образом, новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром заняло по вопросам помощи Украине такую же позицию, какую занимал бывший премьер Венгрии Виктор Орбан.

9 мая лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии. Он пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО, а также возобновить работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обрадовался победе Мадьяра на выборах в Венгрии, заявив, что победил «конструктивный подход». Он отметил, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и сообщил о готовности развивать сотрудничество с Венгрией.

Говоря о поражении Виктора Орбана, Зеленский отметил, что «на ненависти нельзя выигрывать постоянно».

