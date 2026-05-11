В Грузии усмотрели корыстный умысел в желании Зеленского восстановить отношения

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе на саммите Европейского политического сообщества в Ереване «легко объяснима». Об этом заявила вице-премьер — глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью телекомпании «Имеди».

По мнению Бочоришвили, Зеленский решил восстановить отношения с Грузией, испорченные после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году, поскольку страна играет роль соединяющего звена между различными государствами.

«Сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией», — объяснила грузинский политик.

4 мая Владимир Зеленский встретился с Ираклием Кобахидзе на полях саммита в Ереване. По словам украинского лидера, между Киевом и Тбилиси есть нерешенные вопросы, и заявил о важности диалога на всех уровнях. Зеленский подчеркнул, что Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и народ.

При этом в декабре 2024 года Зеленский ввел санкции против властей Грузии. Под ограничения в том числе попал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Украинский лидер призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

