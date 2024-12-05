Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом сообщает издание «Страна».

«Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, сдающей Грузию Путину», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Как сообщает издание, в санкционный список Киева попал также мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также другие представители властей Грузии.

4 декабря Зеленский осудил действия грузинских властей и пообещал подготовить санкции против Тбилиси.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее на Украине сравнили президента Грузии с Зеленским из-за отказа уйти в отставку.