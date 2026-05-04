Зеленский встретился с премьером Грузии, против которого ввел санкции

Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский наполях саммита Европейского политического сообщества в Ереване встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, против которого ранее ввел санкции. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно иметь диалог на всех уровнях. Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и ее народ. Мы продолжим продвигать наше сотрудничество вперед», – написал Зеленский.

При этом в декабре 2024 года Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Позже спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отмечал, что в последние несколько лет делегации Украины на всех площадках принимают враждебные решения против народа Грузии. Он задался вопросом о благодарности и призвал президента Украины «снизить тон».

