Кобахидзе после встречи с Зеленским рассказал об отношениях Грузии и Украины

Кобахидзе: проблемы в отношениях Грузии и Украины никуда не исчезли

Проблемы и разногласия в отношениях между Тбилиси и Киевом сохраняются, заявил председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе. Его слова передает РИА Новости.

Глава кабинета министров высказался об отношениях с Украиной после встречи с ее лидером Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Ереване.

«Мы [с Зеленским] не углублялись <...> в вопросы, связанные с проблемами. Конечно, проблемы были, и эти проблемы никуда не исчезли», — сказал Кобахидзе.

По его словам, прежние разногласия между Киевом и Тбилиси остаются в силе. В том числе это касается конфликтов, возникших из-за заявлений или решений какой-либо из сторон.

4 мая Зеленский рассказал, что провел встречу с Кобахидзе на полях саммита ЕПС. Как отметил глава государства, между двумя странами по-прежнему есть нерешенные вопросы. Несмотря на это, Украина «всегда уважала и продолжает уважать» Грузию и ее суверенитет, подчеркнул политик. Он пообещал, что Киев продолжит продвигать сотрудничество с Тбилиси вперед.

Ранее Зеленский ввел санкции против властей Грузии, включая Кобахидзе.