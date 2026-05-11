Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Политолог заявил о «тектонических движениях» после одного высказывания Путина

Политолог Кошкин: упомянув Шрёдера, Путин спровоцировал ЕС искать переговорщика
Рамиль Ситдиков/Reuters

Российский лидер Владимир Путин упоминанием экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине спровоцировал Европу на обсуждение поиска переговорщика. Об этом News.ru заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он подчеркнул важность того, что предложение прозвучало со стороны России. Однако важнее тот факт, что в ЕС также начались обсуждения.

«В этом я вижу тектонические движения. Что касается кандидатуры [Шрёдера], я не думаю, что на ней сойдутся. Все-таки там нужно большинство, хотя бы 27 государств, если мы говорим о Европе», — заявил Кошкин.

По его оценкам, Владимир Путин «очень продуманно и тонко сделал предложение». Глава государства учел все процессы, и «на той стороне уже речь идет о том, кого бы выбрать, чтобы он мог как-то вести переговоры», указал политолог. При этом эксперт подчеркнул, что пока Украина и Европа находятся «на стороне конфликта».

9 мая Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шредер руководил Германией в 1998-2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 годы. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

Ранее стало известно, кто может представлять ЕС на переговорах по Украине.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!