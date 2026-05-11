Политолог заявил о «тектонических движениях» после одного высказывания Путина

Российский лидер Владимир Путин упоминанием экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине спровоцировал Европу на обсуждение поиска переговорщика. Об этом News.ru заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он подчеркнул важность того, что предложение прозвучало со стороны России. Однако важнее тот факт, что в ЕС также начались обсуждения.

«В этом я вижу тектонические движения. Что касается кандидатуры [Шрёдера], я не думаю, что на ней сойдутся. Все-таки там нужно большинство, хотя бы 27 государств, если мы говорим о Европе», — заявил Кошкин.

По его оценкам, Владимир Путин «очень продуманно и тонко сделал предложение». Глава государства учел все процессы, и «на той стороне уже речь идет о том, кого бы выбрать, чтобы он мог как-то вести переговоры», указал политолог. При этом эксперт подчеркнул, что пока Украина и Европа находятся «на стороне конфликта».

9 мая Владимир Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Герхард Шредер руководил Германией в 1998-2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 годы. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина. Вскоре после начала СВО в 2022 году Шредер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

