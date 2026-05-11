Экс-советник Кучмы призвал Украину обратить внимание на «очень серьезное заявление» Путина

Украине следует прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о скором завершении конфликта. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Очень серьезное заявление сделал Путин», — констатировал Соскин.

Он также призвал Киев обратить внимание на открытость России к диалогу, и прекратить затягивать боевые действия.

При этом Соскин заметил, что у «патронов» президента Украины Владимира Зеленского другие замыслы. Глава государства зарабатывает деньги на ведении конфликта, несмотря на перспективу мирного урегулирования конфликта, отметил экс-советник Кучмы.

9 мая Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее на Западе указали на «бескомпромиссные» заявления Путина об Украине.