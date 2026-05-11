На Западе указали на «бескомпромиссные» заявления Путина об Украине

Аналитик Меркурис: Путин показал, что антироссийская политика Запада провалилась
Заявления российского лидера Владимира Путина об Украине и Евросоюзе демонстрируют, что антироссийская политика Запада потерпела поражение. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По оценке эксперта, «политика по нанесению поражения России провалилась», не дав результатов, на которые рассчитывал Запад.

Президент России четко обозначил позицию относительно урегулирования конфликта на Украине и дальнейшего взаимодействия с Западом, предложив варианты нормализации отношений, отметил аналитик.

«Это было чрезвычайно бескомпромиссно», — заявил Меркурис.

9 мая Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

