Российский сенатор оценил способность США изъять обогащенный уран у Ирана

Соединенные Штаты не смогут изъять обогащенный уран у Ирана, если Исламская Республика не даст согласия. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Извлечение ядерных материалов и их безопасная перевозка в условиях военных действий — дело практически неосуществимое», — отметил сенатор.

По его словам, для проведения подобной операции необходим мир на Ближнем Востоке. Также стороны конфликта должны будут подписать соглашение о передаче обогащенного урана и представить подробный план действий, разработанный совместно с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Обязательным условием остается согласие отказывающегося от ядерных материалов государства и его готовность к сотрудничеству, подчеркнул парламентарий.

6 мая президент США в ходе интервью для PBS заявил, что передача американской стороне имеющегося у Ирана обогащенного урана является условием будущего соглашения по урегулированию конфликта. Также глава государства опроверг информацию о том, что одним из условий потенциальной сделки Вашингтона и Тегерана может стать обогащение Исламской Республикой урана до уровня, не превышающего 3,67%.

Ранее в Соединенных Штатах отказались предоставить Ирану уран для медицинских и энергетических целей.