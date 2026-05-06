Трамп опроверг сообщения по поводу сделки с Тегераном по обогащению урана

Президент Дональд Трамп в интервью PBS опроверг утверждения о возможности обогащения Тегераном урана до уровня 3,67% в качестве одного из условий потенциальной сделки Ирана с США.

«Нет, это не часть сделки, нет», — подчеркнул глава Белого дома.

5 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Исламской Республике не нужна программа обогащения урана, даже если Тегеран хочет иметь гражданскую ядерную энергетику.

По его словам, в мире есть много государств, которые имеют аналогичные программы, но они не обогащают, а импортируют обогащенный материал.

При этом госсекретарь отметил, что Тегеран ведет себя так, будто хочет военную ядерную программу. Как подчеркнул Рубио, это неприемлемо.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон никак не отреагировал на предложение Москвы о вывозе обогащенного урана из Ирана.

Ранее посол Ирана сообщил о праве Тегерана на мирный атом.