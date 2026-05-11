В США указали на «упорное нежелание» ЕС вкладываться мирный процесс по Украине

Европа показывает упорное нежелание вкладываться в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос.

По его словам, европейские лидеры могут получить место за столом переговоров «в любой момент» за счет взаимодействия с обеими сторонами конфликта конструктивным образом. При этом нет признаков, что это произойдет в обозримом будущем, заметил эксперт.

Несмотря на то, что прогресс в мирных переговорах есть, «им в некоторой степени мешает упорное нежелание европейцев вложиться в процесс», констатировал Эпископос.

«Белый дом не ожидает, что европейцы поправят свои подходы к украинскому мирному процессу. И у него нет аппетита к тому, чтобы оказывать на них давление с такими целями», — заявил он.

При этом аналитик заметил, что шаги в сторону «значимого диалога» между ЕС и Россией маловероятны до «материализации украинской мирной сделки», которая даст новый стимул к взаимодействию.

До этого политолог Андрей Кошкин заявил, что российский лидер Владимир Путин упоминанием экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине спровоцировал Европу на обсуждение поиска переговорщика.

Ранее стало известно, кто может представлять ЕС на переговорах по Украине.

 
