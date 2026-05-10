Премьер Словакии Роберт Фицо может стать представителем Евросоюза на переговорах по Украине. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин в беседе с News.ru.

По его оценке, Фицо может занять эту роль в случае, если Соединенные Штаты вновь «вернутся в большую повестку». Европу должны представлять национально-ориентированные силы, а не политики, которые «грезят войной и зарабатыванием денег». Их политолог назвал «глобалистской элитой».

Самонкин также заметил, что отношения России и Словакии сейчас находятся на подъеме. Во время визита в Москву Фицо говорил не только о долгосрочных экономических проектах, но и подозревал, что «на него на следующий день обрушится критика с звонками, допросами и вопросами», отметил эксперт.

«Однако политику, который ориентирован на национальные интересы страны, абсолютно безразлично, что о нем будут думать в Брюсселе или за океаном» ― констатировал Самонкин.

До этого источники в правительстве Германии отвергли кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в качестве переговорщика по урегулированию конфликта на Украине. По словам собеседников, такой вариант переговоров не внушает доверия, поскольку Россия не изменила своих условий по урегулированию конфликта. Продление режима прекращения огня стало бы первой проверкой доверия, добавили источники.

Ранее в России допустили участие Евросоюза в мирном процессе по Украине.