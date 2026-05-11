Трамп захотел обсудить с Си Цзиньпином поддержку России со стороны КНР

Reuters: Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином поддержку России и Ирана от КНР

Американский лидер Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в Китай обсудит с председателем Си Цзиньпином Россию и Иран. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным высокопоставленного чиновника из США, Трамп и Си «вероятно, обсудят поддержку Китаем Ирана и России».

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит КНР с государственным визитом. По данным внешнеполитического ведомства, глава Белого дома приедет в КНР по приглашению председателя Си Цзиньпина.

Первоначально Трамп планировал посетить Пекин 31 марта — 2 апреля, однако визит был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.

В конце апреля Bloomberg писал, что в преддверии встречи Трампа и Си Цзиньпина напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает из-за Ирана и искусственного интеллекта (ИИ). Как говорится в публикации, лидеры стремятся стабилизировать отношения двух стран. При этом они «спешат укрепить стратегические уязвимости», связанные с иранской нефтью и ИИ.

