Алиев обвинил европейских лидеров в пустословии из-за Армении

Лидеры Европы в ходе недавнего визита в Ереван делали пустословные заявления. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости.

По его словам, если бы у Евросоюза «были силы», то он мог бы оказать помощь Армении «еще в 2020 году».

«Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более», — сказал глава азербайджанского государства.

Он выразил мнение, что все, чем занимаются лидеры Европы – это пустословие. Алиев отметил, что именно поэтому коэффициент поддержки этих политиков в их странах равен примерно 10-15%.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств приняли участие в саммите Европейского политического сообщества в Армении. При этом Алиев отказался приезжать на мероприятие.

В ходе саммита президент Франции Эммануэль Макрон похвалил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию. Вместе с тем он подчеркнул, что армянское государство теперь не воспринимают союзником России.

Ранее Алиев призвал ЕС держаться подальше от Азербайджана.