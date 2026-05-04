Алиев отказался приезжать на саммит Европейского политического сообщества в Армении

Алиев отказался приезжать на саммит в Ереван с участием Зеленского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приезжать на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом сообщает в Telegram-канале издание Minval.

Азербайджанский лидер выступит с видеообращением к участникам мерпориятия. При этом в октябре прошлого года в Баку заявляли, что Алиев не примет участия в саммите.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении.

По информации Sputnik Армения, 3 мая Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Чехии Киром Стармером и Андреем Бабишем. Кроме этого, сам украинский лидер сообщил о переговорах с премьер-министрами Норвегии и Финляндии Йонасом Гаром Стёре и Петтери Орпо.

Согласно видеороликам, опубликованным в Telegram-канале премьер-министра Армении Никола Пашиняна, саммит также посетили глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, премьер-министр Литвы Инга Ругинене, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и другие лидеры и политики.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему приехал в Армению без жены.