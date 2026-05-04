Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Алиев отказался приезжать на саммит Европейского политического сообщества в Армении

Алиев отказался приезжать на саммит в Ереван с участием Зеленского
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался приезжать на саммит Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом сообщает в Telegram-канале издание Minval.

Азербайджанский лидер выступит с видеообращением к участникам мерпориятия. При этом в октябре прошлого года в Баку заявляли, что Алиев не примет участия в саммите.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский и многие другие лидеры и главы правительств прибыли на саммит Европейского политического сообщества в Армении.

По информации Sputnik Армения, 3 мая Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Чехии Киром Стармером и Андреем Бабишем. Кроме этого, сам украинский лидер сообщил о переговорах с премьер-министрами Норвегии и Финляндии Йонасом Гаром Стёре и Петтери Орпо.

Согласно видеороликам, опубликованным в Telegram-канале премьер-министра Армении Никола Пашиняна, саммит также посетили глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, премьер-министр Литвы Инга Ругинене, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и другие лидеры и политики.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему приехал в Армению без жены.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!