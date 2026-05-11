В Госдуме назвали главный минус от «мягкого развода» с Арменией

Водолацкий: членство Армении в ЕС может привести к разрыву связей между семьями

Вступление Армении в Евросоюз потребует от Еревана закрытия границы с Россией, что может привести к разрыву связей для многих семей. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, для России «мягкий развод» с Арменией практически не несет негативных последствий. Москва поставляет Еревану энергоносители и продовольственные товары по льготному тарифу, что идет в ущерб российской экономике, напомнил парламентарий.

Водолацкий подчеркнул, что главным риском остается возможное ослабление связей между народами двух стран.

«Минусы наши только лишь в том, что 50% армян проживают на территории России всю нашу совместную столетнюю историю. Армянский народ — это братский для нас народ», — сказал он.

Вступление Армении в ЕС потребует закрытия границы с Россией, что может осложнить общение для многих семей, чьи родственники проживают в двух странах, отметил депутат.

Он выразил надежду, что армянские политики не допустят полного разрыва отношений с РФ.

9 мая президент Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Глава российского государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне поддержат эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода».

