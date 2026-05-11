В МИД РФ рассказали о тенденции возвращения соотечественников в Россию

Количество соотечественников, возвращающихся в Россию, растет. Об это в интервью ТАСС сообщил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

«Еще одна тенденция — рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США», — сказал дипломат.

Он отметил, что по репатриации в РФ в 2025 году въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее. Главными мотивами для переезда Овечко назвал «душную и агрессивную русофобию в публичном пространстве, дискриминацию русскоязычного населения на бытовом уровне, неприятие навязываемых людям противоестественных западных «ценностей» и поведенческих клише».

До этого президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму поддержки добровольного переселения соотечественников на территорию РФ. В частности, было отменено требование к гражданам Белоруссии, Казахстана, а также Молдавии или Украины подтвердить владение русским языком. Кроме того, это распространяется и на репатриантов, которые изъявили желание принять участие в этой программе.

Среди прочего в документе содержатся и другие условия для репатриантов и их семей, вроде возможности претендовать на финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ переселения: обустройство жилья, профессиональное образование и трудоустройство.

Ранее репатрианты возмутились сложностями при поступлении в российскую школу.

 
