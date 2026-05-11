Президент Сирии убрал с поста главы своей администрации врача из Воронежа

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа провел кадровые перестановки в кабинете министров, назначив бывшего губернатора Хомса Абдул Рахмана Бадр ад-Дина аль-А'мы на пост генерального секретаря своей администрации, который ранее занимал брат сирийского лидера Махер аш-Шараа. Об этом сообщает агентство SANA.

Кроме того, Аш-Шараа назначил нового министра информации и министра сельского хозяйства, а также сменил губернаторов нескольких провинций.

В марте 2025 года исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал переходное правительство.

7 апреля Махер аш-Шараа стал генсеком администрации своего старшего брата. Известно, что он с 2014 по 2021 год работал гинекологом в Дорожной клинической больнице в Воронеже.

28 ноября 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Позже они подошли к столице. В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Политик вместе с членами своей семьи бежал из страны в Россию.

Ранее сообщалось, что Асад проводил последние дни у власти за мобильными играми.