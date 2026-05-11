Зеленский анонсировал «ощутимый ответ» РФ в случае полномасштабных ударов по Украине

Киев «ощутимо» ответит России, если РФ вернется к полномасштабным ударам по территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, военные ВСУ и ВС РФ 10 мая не использовали дальнобойное оружие. При этом, как утверждает глава государства, в прифронтовых районах «спокойствия не было».

Вместе с тем он отметил, что 9 и 10 мая украинская сторона «воздерживалась от дальнобойных ответных действий в связи с отсутствием российских массированных атак». Он подчеркнул, что если армия РФ вернется к полномасштабным боевым действиям, то ответ Киева «будет немедленным и ощутимым».

До этого в Кремле заявили, что вопрос о продлении перемирия на Украине пока не поднимался. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действующие договоренности ограничены тремя днями — с 9 по 11 мая.

Инициатива временного перемирия была предложена 4 мая президентом России Владимиром Путиным к 81-й годовщине Победы. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном режиме прекращения огня между Россией и Украиной — с 9 по 11 мая.

Ранее Минобороны РФ назвало число нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

 
