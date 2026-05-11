В стране ЕС хотят платить украинским беженцам за возвращение на родину

В Ирландии обсуждают выплаты беженцам с Украины за возвращение на родину

Министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган заявил, что правительство его страны разрабатывает схему поощрения возвращения украинских беженцев на родину, которая может включать специальные выплаты. Об этом сообщает телеканал RTE.

По словам министра, Дублин «прислушивается» к правительству Украины, которое заинтересовано в возвращении своих граждан домой. Он отметил, что ирландские власти разработают «механизм поощрения» тех украинцев, которые желают вернуться на родину.

«Возможно, им [беженцам] потребуется некоторая помощь, чтобы вернуться назад. Я думаю, что это было бы уместно в текущих обстоятельствах», — сказал О'Каллаган.

Также министр подчеркнул, что его страна будет сотрудничать с руководством Евросоюза при разработке «программы добровольного возвращения и реинтеграции на Украину».

Сейчас в Ирландии находятся порядка 85 тыс. украинских беженцев.

3 мая сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья.

Ранее украинские беженцы в Европу получили огромные штрафы на родине.