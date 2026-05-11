Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В стране ЕС хотят платить украинским беженцам за возвращение на родину

В Ирландии обсуждают выплаты беженцам с Украины за возвращение на родину
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган заявил, что правительство его страны разрабатывает схему поощрения возвращения украинских беженцев на родину, которая может включать специальные выплаты. Об этом сообщает телеканал RTE.

По словам министра, Дублин «прислушивается» к правительству Украины, которое заинтересовано в возвращении своих граждан домой. Он отметил, что ирландские власти разработают «механизм поощрения» тех украинцев, которые желают вернуться на родину.

«Возможно, им [беженцам] потребуется некоторая помощь, чтобы вернуться назад. Я думаю, что это было бы уместно в текущих обстоятельствах», — сказал О'Каллаган.

Также министр подчеркнул, что его страна будет сотрудничать с руководством Евросоюза при разработке «программы добровольного возвращения и реинтеграции на Украину».

Сейчас в Ирландии находятся порядка 85 тыс. украинских беженцев.

3 мая сообщалось, что заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья.

Ранее украинские беженцы в Европу получили огромные штрафы на родине.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!