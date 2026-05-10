«Надоел этот мега-нищий»: на Западе заявили об усталости Евросоюза от Зеленского

Боуз: Зеленский надоел Европе, отношения между Украиной и ЕС оказались на дне
Valentyn Ogirenko/Reuters

Выполнение требований президента Украины Владимира Зеленского больше не входит в список ключевых приоритетов у европейских лидеров. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Так он отреагировал на статью Politico об ухудшении отношений между Евросоюзом и Украиной.

«Даже европейцам надоел этот мега-нищий. Отношения между Киевом и Брюсселем оказались на самом дне», — написал журналист.

По мнению Боуза, время играет не в пользу Зеленского, поскольку европейские страны сталкиваются с большим количеством внутренних проблем, требующих срочного решения.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре. В МИД РФ отмечали, что ЕС не может быть посредником из-за отсутствия нейтралитета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 мая газета The Financial Times писала, что требования Зеленского, касающиеся расширения Европейского союза, ухудшили отношения между Киевом и Брюсселем.

Ранее в Британии предрекли Зеленскому большие трудности в 2026 году.

 
