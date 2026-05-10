Трамп заявил об освобождении пяти заключенных из России и Белоруссии

США договорились об освобождении трех граждан Польши и двух граждан Молдавии из заключения в России и Белоруссии. Об этом в социальной сети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», — написал он.

Также американский лидер выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.

16 февраля заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что вопрос находящихся в заключении в США соотечественников постоянно присутствует в диалоге между Москвой и Вашингтоном.

13 декабря 2025 года представители белорусской оппозиции Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и еще 120 человек были освобождены из тюрем в Белоруссии. Лукашенко помиловал их после переговоров со спецпосланником президента США Джон Коулом. Девять человек уехали сразу в Литву, а остальные 114 были переданы Украине, в том числе Колесникова и Бабарико.

Решение белорусский лидер принял в рамках договоренностей с Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли Белоруссии и начался процесс отмены других ограничений в отношении республики.

Ранее в США раскрыли число российских заключенных в местных тюрьмах.

 
