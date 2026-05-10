Трамп созвонился с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильского чиновника.

«Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху, сообщил израильский чиновник», — говорится в сообщении.

Подробности их разговора не приводятся.

Недавно Трамп вновь заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него.

Президент Израиля Ицхак Герцог пока не планирует помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху по резонансному коррупционному делу. По информации The New York Times, Герцог при решении «политически острого вопроса» намерен добиться признания вины главы израильского правительства. Как подчеркнули в министерстве юстиции Израиля, сейчас нет законных оснований для помилования, если Нетаньяху не сознается в совершенных преступлениях или не уйдет в отставку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле прошли акции протеста против правительства Нетаньяху.