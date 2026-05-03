Трамп вновь обратился к президенту Израиля по поводу Нетаньяху

J. Scott Applewhite/AP

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Трамп назвал Нетаньяху премьер-министром военного времени. По мнению Трампа, Израиля не существовало бы, если бы не он и «Биби».

«Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях», — добавил Трамп.

Президент Израиля Ицхак Герцог пока не планирует помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху по резонансному коррупционному делу. По информации The New York Times, Герцог при решении «политически острого вопроса» намерен добиться признания вины главы израильского правительства. Как подчеркнули в министерстве юстиции Израиля, сейчас нет законных оснований для помилования, если Нетаньяху не сознается в совершенных преступлениях или не уйдет в отставку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп потребовал от президента Израиля немедленного помилования Нетаньяху.

 
