В Израиле прошли акции протеста против правительства Нетаньяху

В ряде городов Израиля прошли акции протеста против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет газета Haaretz.

Так, в Тель-Авиве участники демонстрации приветствовали победу на парламентских выборах в Венгрии лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра над Виктором Орбаном, который считался ключевым союзником Нетаньяху в Европе.

Уточняется, что порядка 250 человек прошли маршем от здания венгерского посольства к площади перед театром «Хабима» в центре города. Там состоялся основной антиправительственный митинг, в нем приняли участие около двух тысяч демонстрантов.

Также акции протеста затронули и другие города, в том числе Беэр-Шеву, Хайфу и Иерусалим. В последнем акция завершилась столкновениями с полицией, двух человек задержали за нарушение общественного порядка.

В конце марта в нескольких крупных городах Израиля люди вышли на улицы, протестуя против военных действий против Ирана. The Times of Israel уточняет, что антивоенные митинги прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве. Полиция задержала на демонстрациях 18 человек: 15 — в Тель-Авиве, еще пятерых — в Хайфе.

В статье уточняется, что в Хайфе на улицы вышли около 100 человек. Они размахивали израильскими флагами и призывали прекратить боевые действия.

