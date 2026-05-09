Стало известно, как Ирану удается удерживать контроль над Ормузом

Ирану удается сохранять контроль над Ормузским проливом благодаря «москитному флоту» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пишет The Financial Times (FT).

Издание сообщает, что в распоряжении Исламской Республики сотни быстроходных катеров, спрятанных в бухтах, пещерах и туннелях и рассредоточенных вдоль скалистого южного побережья страны. Они готовы по сигналу отправиться в пролив.

«Многие из них представляют собой простые, легковооруженные быстроходные катера; другие, более совершенные, оснащены ракетами малой дальности. Вместе флотилия небольших лодок противостояла мощи военно-морского флота США», — говорится в материале.

Эксперты считают, что у этого «москитного флота» не достаточно огневой мощи, чтобы нанести вред американским военным кораблям или танкерам, однако благодаря ракетам и дронам они представляют серьезную угрозу, удерживая торговые суда от прохождения через Ормуз.

«Флот состоит из дешевых лодок отечественного производства, которые легко заменяются, а также более сложных моделей, таких как Seraj-1, копии гоночной лодки Bladerunner 51 британского производства», — уточняется в статье.

По оценке Фарзина Надими из Вашингтонского института, КСИР располагает от 500 до 1 тыс. быстроходных катеров различных возможностей в боевой готовности.

Газета замечает, что при сохранении «москитного флота» даже после окончания войны быстроходные катера позволят Исламской Республике играть центральную роль в охране узкого водного пути.

«Несмотря на передовые технологии, США так и не смогли открыть Ормузский пролив. США проиграли географическому положению Ирана», — заключил близкий к КСИР журналист Мехди Бахтиари.

В начале недели в Ормузском проливе впервые с начала боевых действий вокруг Исламской Республики был атакован китайский танкер. После обстрела на борту произошел пожар. Кто атаковал судно, неизвестно. Пекин, остающийся крупнейшим покупателем иранской нефти, привал Тегеран обеспечить безопасность прохода через пролив.

Ранее США остановили операцию в Ормузском проливе.