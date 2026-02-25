Размер шрифта
СБУ задержала командующего Украинца

Нардеп Гончаренко: командующего ВС ВСУ Украинца задержали за взятку в $320 тыс
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины задержала командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко по делу о взятке в $320 тыс. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. То есть деньги, которые должны были идти на оборону!», — написал он.

В декабре издание The Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». В публикации отмечается, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Например, Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Издание подчеркивает, что зависимость Зеленского от соратников времен его комедийной карьеры стала оборачиваться против президента Украины — в частности, из-за ряда коррупционных скандалов, в которых участвовали представители его окружения.

Ранее бывшего главу СБУ заподозрили в работе на Россию.

 
