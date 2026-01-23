Нардеп Гончаренко заявил о подозрении экс-главы СБУ Баканова в работе на Россию

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что бывшего главу Службы безопасности страны (СБУ) Ивана Баканова подозревают в работе на Россию.

Гончаренко назвал информацию «чрезвычайно серьезной».

По его словам, Баканов, обвиняемый в государственной измене, якобы получал деньги из России за то, чтобы «сдать территории».

В декабре The Times писало, что Владимир Зеленский отстранил от должностей в руководстве страны большую часть выходцев из основанной им студии «Квартал 95». В публикации отмечается, что из 15 бывших сотрудников студии, которые получили руководящие должности на Украине с приходом Зеленского к власти, девять были уволены. Например, Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир и экс-заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Издание подчеркивает, что зависимость Зеленского от соратников времен его комедийной карьеры стала оборачиваться против президента Украины — в частности, из-за ряда коррупционных скандалов, в которых участвовали представители его окружения.

Ранее в МИД Италии обвинили Зеленского в неблагодарности.