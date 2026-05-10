Посол Пакистана в России допустил скорый прорыв в переговорах США и Ирана

Тирмизи: прорыв в переговорах США и Ирана может произойти до визита Трампа в КНР

Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил в интервью ТАСС, что прорыв в переговорах между Вашингтоном и Тегераном может произойти до визита американского президента Дональда Трампа в Пекин в середине мая.

Дипломат отметил, что переговоры — это кропотливый процесс, поэтому он не может обещать, что прорыв произойдет завтра или на следующей неделе, но это случится. По его словам, текущий процесс вселяет на это большую надежду. Он считает, что это может произойти до визита Трампа.

В этом контексте он обратил внимание, что вскоре после этого ожидается и визит президента России Владимира Путина в Пекин.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде на следующей неделе, с 11 по 17 мая. До этого портал Axios писал, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Швейцарии.

На этой неделе США решили приостановить операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.

