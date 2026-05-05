Госсекретарь США высказался об иранской программе обогащения урана

Рубио: Ирану не нужна программа обогащения урана, даже для мирного атома

Ирану не нужна программа обогащения урана, даже если Тегеран хочет иметь гражданскую ядерную энергетику, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

По его словам, в мире есть много государств, которые имеют аналогичные программы, но они не обогащают, а импортируют обогащенный материал.

«Они [Иран] ведут себя так, будто хотят военную ядерную программу. Это неприемлемо», — добавил Рубио.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Ирана по-прежнему сохраняется желание разработать ядерное оружие.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стал диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

Ранее в США заявили, что не предоставят Ирану уран для медицинских и энергетических целей.